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Доллар поднялся выше 77 рублей впервые с ноября прошлого года

16:13
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Европейская валюта обновила мартовский максимум

Рубль на Московской бирже продолжает умеренное падение. Курс доллара в ходе валютных торгов к середине дня 6 апреля вырос на 0,84%, до 77,035 рубля. В последний раз курс американской валюты поднимался выше отметки в 77 рублей 16 ноября 2020 года.
Доллару и евро предрекли обвал этой весной

Продолжился рост европейской валюты. Курс евро увеличился на 0,94% - до 91,0975 рубля. Такой показатель зафиксирован впервые с 24 марта.

Рубль слабеет несмотря на то, что цены на нефть продолжают расти. Эксперты связывают это с ожиданием новых санкций в отношении России со стороны Запада по окончании Пасхальных каникул, передает "Интерфакс".

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