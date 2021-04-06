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Украина попросила ОБСЕ созвать экстренную встречу по Донбассу

18:00
  • вторник
  • 06 апреля 2021

В зоне конфликта - рост напряженности

Украина обратилась в ОБСЕ с инициативой о созыве экстренного внеочередного заседания трёхсторонней контактной группы. Причём, на этот раз не в Минске - из-за претензий по поводу отсутствия политической нейтральности белорусской площадки. В качестве повода для обсуждения назван обстрел позиций ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Свои же нарушения режима прекращения огня Киев отрицает.

В связи с ростом напряжённости в зоне конфликта российский министр иностранных дел Лавров призвал партнёров по нормандскому формату - Францию и Германию - безотлагательно привести в чувства Украину.

Подробнее – в репортаже Ольги Оксенич

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