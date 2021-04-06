Впереди пора отпусков: почему важно привиться именно сейчас

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса

Лучшим средством в борьбе с распространением инфекции по-прежнему остаётся вакцинация. Всё больше граждан нашей страны делают прививку, для чего есть все возможности. Так, в Москве уже в среду специализированные кабинеты откроются ещё в двух торговых центрах. Не меньшей популярностью пользуется вакцинация и в регионах.

Измерив давление, уровень кислорода в крови и убедившись, что пациент здоров, его допускают до вакцинации. Стандартная процедура, которую ежедневно проходят тысячи граждан России по всей стране, желая обезопасить себя от ковида.

В Челябинске пункты вакцинации развернуты не только в медучреждениях, но и в торговых центрах. Ежедневно сюда приходят десятки людей, среди которых есть и противники любых прививок. Впрочем, подавляющее большинство приходит на пункты вакцинации все-таки добровольно, понимая, зачем нужна эта прививка. Тем более, когда тебе уже за 60 и ты в группе риска.

За всё время пандемии у нас в стране погибло свыше 100 тысяч человек, среди которых политики, бизнесмены, известные на всю страну артисты. Перед болезнью все равны. Но, к счастью, от неё есть способ защититься.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд. Но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии. Там снова растет заболеваемость. Важно не допустить такого сценария в нашей стране. Для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от этой инфекции, реагировать незамедлительно. И, конечно, наращивать темпы вакцинации. Сделать прививку сегодня - это самый надежный способ защитить себя", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

В России зарегистрированы три вакцины, две из которых уже поступают в регионы. Это "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". И "Спутник V", разработанный центром имени Гамалеи. Обе абсолютно безопасны и надежны, говорят ученые. У тех, кто вакцинировался ими, формируются устойчивые антитела к ковиду. И при этом никаких серьезных побочных эффектов не наблюдается.

"Небольшая температура, слабость, может быть какой-то дискомфорт в животе. Это бывает в первые три дня. Боятся этого не надо", - сообщила заведующая отделением профилактики областной больницы №3 Тобольска Марина Буторина.

Это подтверждают все, кто привился или получил первую дозу препарата. А таких у нас в стране уже свыше семи миллионов человек, многим из которых за 80. И чувствуют они себя прекрасно.

Пожилых людей по-прежнему прививают в приоритетном порядке. Однако и более молодым россиянам, не переболевшим ковидом, лучше вакцинироваться. Потому как даже легкая форма может привести к тяжелым последствиям для организма. Среди них, говорят ученые, и нарушение работы головного мозга, и проблемы с легкими.

"Спортсмены, которые имею хорошую физическую форму, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, отмечают, что восстановится после заболевания достаточно сложно. Поэтому вакцинация - это действительно метод профилактики и сохранения здоровья", - отметил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Особенно это актуально сейчас. Потому как грядет пора отпусков. И многие россияне собираются провести их за границей. В этом случае лучше привиться. Потому как в той же Турции, с которой у нас пока открыто авиасообщение, ситуация с ковидом вызывает серьезные опасения.

"К сожалению, ситуация в Турции сегодня похожа на ситуацию в Великобритании в конце прошлого года, при развитии которой ряду стран приходилось приостанавливать сообщение. Но мы держим ситуацию сейчас на контроле", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Именно из этой страны в Россию были завезены два новых штамма коронавируса: британский и южноафриканский. От первого российские вакцины точно защитят. А вот второй ученые пока исследуют. Но если вы не болели и не привиты, шансы подхватить этот мутировавший вирус возрастают многократно. Как и вероятность того, что вы окажетесь в палате специализированной больницы с перспективой перебраться в реанимацию.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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