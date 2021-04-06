Во Франции проверяют данные о подпольных вечеринках во время пандемии

Видео такого пира во время ковида попало в сеть и вызвало волну возмущения в обществе

В мире уже без малого 132 миллиона заболевших коронавирусом. Почти 3 миллиона человек скончались. Многие страны продолжают жить в условиях локдауна. Жёсткие ограничительные меры несколько месяцев действуют во Франции. С октября закрыты все бары, кафе и рестораны. Что, как выяснилось, не мешает частным клубам проводить тайные вечеринки для избранных.

Это видео вот уже который день обсуждает вся Франция. Типичный подъезд элитного дома, каких немало в центре Парижа. Обычная дверь в квартиру. А за ней - частный клуб. Здесь не просто принимают посетителей во время локдауна. Намеренно игнорируют все правила.

Журналистам французского канала M6 удалось получить видео одной такой тайной вечеринки. Икра, шампанское, светские любезности. И полное пренебрежение нормами безопасности. За ужин в приятной компании просят от полутора до четырех сотен евро. И спрос, рассказывает инкогнито один из организаторов вечера, на такие встречи огромный.

Французам, вновь живущим в режиме самоизоляции, явно не до смеха. 67 тысяч заболевших только за последние сутки. Реанимации в столичном регионе уже заняты на 90 процентов. Хотя пик третьей волны, говорят медики, еще только впереди. И тут пиры во время ковида, да еще и в присутствии министров. Соцсети взорвались от негодования.

Кабмину уже пришлось срочно оправдываться. "Я ни секунды не верю в то, что это может быть правдой. Правительство просит французов соблюдать жесткие ограничения. И, разумеется, понимает, что само должно быть примером", - заявил официальный представитель правительства Франции Габриель Атталь.

Отказался от своих слов и сам "тайный" организатор вечеринок. Пресса быстро рассекретила его имя: владелец одного из роскошных особняков в центре Парижа, коллекционер и историк Пьер-Жан Шалансон. Который теперь уверяет: рассказ про ужины с министрами был запоздалым первоапрельским розыгрышем.

Но верить ли Шалансону на слово - большой вопрос. Тем более, что слухи о подпольных клубах в Париже ходили весь последний год. Оппозиция теперь требует: все нарушавшие карантин министры должны уйти в отставку.

"Префект парижской полиции немедленно поручил проверить факты, озвученные в этом репортаже, если выяснится, что это правда - все виновные будут привлечены к ответственности", - сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

В этом случае организаторам тайных вечеринок грозит год тюрьмы или 15 тысяч евро штрафа. Правда, в соцсетях уже быстро подсчитали: с ужинами, где средний чек превышает несколько сотен евро с человека, такая сумма быстро окупится.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram