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Петр Толстой предложил расширить поддержку многодетных семей

18:09
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Депутат обсудил с избирателями на юго-востоке столицы жилищные проблемы семей

Все многодетные семьи должны получить право на беспроцентные кредиты по ипотеке, независимо от региона, где они проживают. С таким предложением выступил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Во вторник он провел встречу с избирателями на юго-востоке Москвы, в ходе которой был затронут вопрос о жилищных проблемах семей, имеющих трех и более детей. Депутат отметил, что в разных регионах понятие "многодетные" имеют разную количественную оценку. Где-то три ребенка уже много, а где-то восемь - почти норма. Это позволяет многим чиновникам отказывать семьям в той или иной социальной помощи, подкрепляя отказ аргументом "чтобы не плодить иждивенцев". По мнению Петра Толстого, этот вопрос надо рассматривать в совсем иной плоскости, отмечает "ТВ Центр".

"Наша идея, моя идея заключается в том, чтобы понять, какие меры должно принять наше государство, наше общество, наша страна, для того, чтобы облегчить жизнь многодетным семьям, молодым семьям, для того, чтобы записанные в Конституции слова о том, что у нас социальное государство, они все же на практике реализовались. Для России, великой страны, в 21 веке позор, когда большинство многодетных семей - это бедные семьи. А это так", - отметил Петр Толстой.

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