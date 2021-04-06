Улица Южно-Сахалинска превратилась в реку кипятка

Авария произошла после перезапуска городской системы водоснабжения

Масштабная коммунальная авария в Южно-Сахалинске: после перезапуска городской системы водоснабжения из подвала одного из домов потекла река кипятка. По данным местных жителей, горячая вода залила пешеходные зоны и парковку в районе центральной улицы Пушкина.

"Порыв, вероятно, спровоцировал гидроудар, который произошел после перезапуска городской системы водоснабжения. Наши специалисты постарались сделать максимум возможного, чтобы уже ночью у горожан в квартирах была вода. Дежурная бригада выехала на улицу Пушкина", - сообщили РИА Новости в администрации Южно-Сахалинска.

А началось все несколькими часами ранее, когда аварийно отключилась подстанция "Южно-Сахалинская", которая обеспечивает передачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова. В результате без света на Сахалине остались около 400 тысяч человек. По данным регионального минэнерго, полностью восстановить электроснабжение удалось лишь к вечеру (в Москве в это время было около часа дня).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram