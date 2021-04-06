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Улица Южно-Сахалинска превратилась в реку кипятка

16:48
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Авария произошла после перезапуска городской системы водоснабжения

Масштабная коммунальная авария в Южно-Сахалинске: после перезапуска городской системы водоснабжения из подвала одного из домов потекла река кипятка. По данным местных жителей, горячая вода залила пешеходные зоны и парковку в районе центральной улицы Пушкина.
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"Порыв, вероятно, спровоцировал гидроудар, который произошел после перезапуска городской системы водоснабжения. Наши специалисты постарались сделать максимум возможного, чтобы уже ночью у горожан в квартирах была вода. Дежурная бригада выехала на улицу Пушкина", - сообщили РИА Новости в администрации Южно-Сахалинска.

А началось все несколькими часами ранее, когда аварийно отключилась подстанция "Южно-Сахалинская", которая обеспечивает передачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова. В результате без света на Сахалине остались около 400 тысяч человек. По данным регионального минэнерго, полностью восстановить электроснабжение удалось лишь к вечеру (в Москве в это время было около часа дня).

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