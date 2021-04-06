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Шторм сорвал крыши домов в Астраханской области

17:11
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Ветер унес паром с людьми и машинами

Шквалистый ветер сносит крыши домов в Черноярском районе Астраханской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, ветер порывами до 25 м/сек сорвал кровлю Черноярской районной больницы, Центра культуры и школы в селе Черный яр. В ведомтсве отметили, что данных о пострадавших не поступало.
По всему черноморскому побережью объявлено штормовое предупреждение

Ранее стало известно о происшествии с паромом с машинами и людьми в Енотевском районе Астраханской области. Сильным ветром оборвало трос, а паром унесло по Волге, ниже по течению. На борту находятся десять человек и девять автомобилей.

Сильный ветер до 20 м/сек и волны не позволяют отбуксировать паром к причалу, его закрепили у берега. Ветер, предположительно, стихнет через несколько часов, передает "Интерфакс".

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