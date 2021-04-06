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Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля

17:39
  • вторник
  • 06 апреля 2021

В столице высадят свыше 12 тысяч деревьев и кустарников

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить весеннюю уборку столицы не позднее 30 апреля. Напомним, традиционные работы по благоустройству городских территорий стартовали 1 апреля.
Собянин утвердил дату проведения общегородского субботника

Как сообщает пресс-служба мэра и правительства города, в апреле в Москве будет высажено более 12 тысяч деревьев и кустарников. "Также будут проведены четыре общегородских мойки проезжей части дорог, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта и парковочных зон", - добавили в мэрии.

В традиционном общегородском субботнике, который пройдет 24 апреля, участники будут облагораживать парки и дворы, примут участие в работах на территориях объектов соцсферы, культуры и спорта.

"В ходе работ будут в обязательном порядке соблюдаться необходимые противоэпидемиологические меры", - сообщили в пресс-службе.

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