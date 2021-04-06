Суд в Ереване оправдал экс-генсека ОДКБ Хачатурова и бывшего президента Кочаряна

Их обвиняли в свержении конституционного строя

Суд в Ереване, рассматривавший дело о свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, оправдал экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего президента Роберта Кочаряна. Вместе с ними по делу проходили экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, которые также оправданы на основании решения Конституционного суда.

"Суд решил снять обвинения по 300.1 УК республики (свержение конституционного строя в 2008 году) с подсудимых Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова, Армена Геворкяна и Сейрана Оганяна на основании отсутствия преступления", - цитирует ТАСС решение суда.

Протесты в Армении начались после президентских выборов 19 февраля 2008 года. Акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. В столкновениях митингующих с силовиками погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, 33 сотрудника полиции были госпитализированы.

Возбужденное в 2008 году против Кочаряна дело о свержении конституционного строя сам бывший президент Армении назвал политически мотивированным. Процесс неоднократно откладывался, позже был заморожен. Однако его возобновили после прихода к власти Никола Пашиняна в 2018 году.

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