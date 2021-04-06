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Собянин включил в Программу реновации 12 новых стартовых площадок

18:00
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Они располагаются в десяти районах столицы

Программа реновации насчитывает уже 500 стартовых площадок. Мэр Москвы Сергей Собянин расширил список еще на 12 адресов. Новые площадки находятся в десяти районах города.

"Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 45 пятиэтажек с 3,2 тыс. квартир и предоставить комфортное жилье 8,2 тыс. москвичей", - сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

Всего же общая мощность данных площадок - более 225 тысяч квадратных метров жилья.

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