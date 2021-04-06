ВВС США провалили испытание гиперзвукового оружия

Ракета не отделилась от бомбардировщика

Неудачей завершилось очередное испытание американской гиперзвуковой ракеты по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Как сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил США, тестовая ракета "не смогла завершить последовательность предстартовых операций".

По данным пресс-службы, самолет B-52 Stratofortress попытался запустить крылатую ракету ARRW, однако она не отделилась от бомбардировщика. ВВС США изучают причины провала и намерены внести изменения в программу.

"Хотя неудачный запуск и разочаровал, испытание предоставило бесценную информацию, из которой можно извлечь уроки и продолжить работу. Для этого мы и проводим испытания", — цитирует руководителя программы управления вооружений ВВС США Хита Коллинза издание Defense News.

Сообщается также, что 5 апреля предполагалось, помимо демонстрации безопасного отделения крылатой ракеты ARRW от B-52, оценить характеристики ракеты на рабочих скоростях, а также смоделировать отделение ускорителя с планера.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram