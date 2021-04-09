ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как изменился кинотеатр "Художественный". Фото до и после реставрации

15:44
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Старейшему кинотеатру России вернули исторический облик

В Москве после масштабной реставрации открылся кинотеатр "Художественный". В пятницу в здании пройдут первые с 2014 года кинопоказы и состоится российская премьера фильма "Отец" Флориана Зеллера.

Кинотеатру "Художественный" вернули дореволюционный декор
Обновленный "Художественный" покажет жемчужины кино

До начала работ здание находилось в аварийном состоянии: кирпичная кладка частично была разрушена влагой и грибком, а исторические потолочные фермы потеряли несущую способность.

В ходе реставрации специалисты укрепили фасад и отремонтировали крышу. В главном зале провели работы по укреплению балкона, куда в последние годы из-за угрозы обрушения не пускали зрителей. В фойе восстановили потолочный карниз и историческую лестницу, которую спроектировал Федор Шехтель.

Главный фасад кинотеатра обновили в соответствии с оригинальными чертежами, и сейчас он максимально приближен к облику 1913 года.

Фотогалерея: как выглядит кинотеатр “Художественный” после реставрации

 

Обновленный "Художественный" запустили в формате исторического кинотеатра с кураторским подходом к программе и одновременно общественного пространства. Кроме кафе и магазина, на втором этаже появился корнер библиотеки имени Некрасова.

Подробнее о кураторском подходе рассказал программный директор кинотеатра Стас Тыркин: "Фильмы, не имеющие отношения к “художественности”, показываться не будут. Мы намерены требовательно подходить к отбору фильмов, но никакой дискриминации против форматов и жанров у нас не будет".

На светском открытии кинотеатра вечером 8 апреля Тыркин также сообщил, что администрация решила отказаться от продажи попкорна, передает "ТВ Центр". Таким образом "Художественный" собирается поддерживать статус премьерного и парадного кинотеатра.

Фотогалерея: как выглядел “Художественный” до реставрации

 

Кинотеатр "Художественный" был построен по проекту архитектора Николая Благовещенского в 1909 году. В 1912 году здание перестроил известный архитектор Федор Шехтель. В 2014 году кинотеатр закрыли на реставрацию из-за аварийного состояния.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Главное фойе
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Главное фойе
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Большой зал
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Большой зал
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Гардероб
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Гардероб
Кинотеатр "Художественный" после реставрации
Кинотеатр "Художественный" после реставрации
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Большой зал
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Большой зал
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Камерный зал
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Камерный зал
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Кофейня
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Кофейня
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Малый зал
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Малый зал
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Малый зал
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Малый зал
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Лобби перед малыми залами
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Лобби перед малыми залами
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Ресторан
Кинотеатр "Художественный" после реставрации. Ресторан
Фасад кинотеатра "Художественный" до реставрации
Фасад кинотеатра "Художественный" до реставрации
Большой зал кинотеатра "Художественный" до реставрации
Большой зал кинотеатра "Художественный" до реставрации
Фойе кинотеатра "Художественный" до реставрации
Фойе кинотеатра "Художественный" до реставрации
Фойе кинотеатра "Художественный" до реставрации
Фойе кинотеатра "Художественный" до реставрации
Кассы кинотеатра "Художественный" до реставрации
Кассы кинотеатра "Художественный" до реставрации
Экспозиция в фойе кинотеатра "Художественный" до реставрации
Экспозиция в фойе кинотеатра "Художественный" до реставрации
Гардероб кинотеатра "Художественный" до реставрации
Гардероб кинотеатра "Художественный" до реставрации
Большой зал кинотеатра "Художественный" до реставрации
Большой зал кинотеатра "Художественный" до реставрации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.