Как изменился кинотеатр "Художественный". Фото до и после реставрации

Старейшему кинотеатру России вернули исторический облик

В Москве после масштабной реставрации открылся кинотеатр "Художественный". В пятницу в здании пройдут первые с 2014 года кинопоказы и состоится российская премьера фильма "Отец" Флориана Зеллера.

До начала работ здание находилось в аварийном состоянии: кирпичная кладка частично была разрушена влагой и грибком, а исторические потолочные фермы потеряли несущую способность.

В ходе реставрации специалисты укрепили фасад и отремонтировали крышу. В главном зале провели работы по укреплению балкона, куда в последние годы из-за угрозы обрушения не пускали зрителей. В фойе восстановили потолочный карниз и историческую лестницу, которую спроектировал Федор Шехтель.

Главный фасад кинотеатра обновили в соответствии с оригинальными чертежами, и сейчас он максимально приближен к облику 1913 года.

Фотогалерея: как выглядит кинотеатр “Художественный” после реставрации

Обновленный "Художественный" запустили в формате исторического кинотеатра с кураторским подходом к программе и одновременно общественного пространства. Кроме кафе и магазина, на втором этаже появился корнер библиотеки имени Некрасова.

Подробнее о кураторском подходе рассказал программный директор кинотеатра Стас Тыркин: "Фильмы, не имеющие отношения к “художественности”, показываться не будут. Мы намерены требовательно подходить к отбору фильмов, но никакой дискриминации против форматов и жанров у нас не будет".

На светском открытии кинотеатра вечером 8 апреля Тыркин также сообщил, что администрация решила отказаться от продажи попкорна, передает "ТВ Центр". Таким образом "Художественный" собирается поддерживать статус премьерного и парадного кинотеатра.

Фотогалерея: как выглядел “Художественный” до реставрации

Кинотеатр "Художественный" был построен по проекту архитектора Николая Благовещенского в 1909 году. В 1912 году здание перестроил известный архитектор Федор Шехтель. В 2014 году кинотеатр закрыли на реставрацию из-за аварийного состояния.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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