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Число жертв пандемии коронавируса в мире превысило 3 миллиона

19:15
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Около миллиона из них скончались за последние 3 месяца

Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний в мире перевалило за 3 миллиона. Количество летальных исходов продолжает расти, несмотря на усилия правительств разных стран по вакцинации.
В России выявлен 81 случай британского штамма коронавируса

Как подсчитало агентство Reuters, число жертв пандемии приблизилось к отметке в 2 миллиона за год с небольшим. А еще 1 миллион прибавился к этой цифре только за последние три месяца. Эксперты связывают рост смертности с появлением новых штаммов коронавируса – таких, как британский и южноафриканский.

Самая тяжелая ситуация складывается в Бразилии. На латиноамериканскую страну приходится каждый четвертый смертельный случай, связанный с COVID-19. По данным ВОЗ, в бразильские больницы для пациентов с коронавирусом заполнены на 90%.

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