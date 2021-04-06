Россия вышла на 5-е место в мире по числу долларовых миллиардеров

Россияне немного отстали от немцев

Более сотни долларовых миллиардеров насчитало в России американское издание Forbes. Журнал опубликовал свой традиционный рейтинг самых богатых людей в мире.

По данным издания, в России сейчас 117 долларовых миллиардеров. Этот показатель поместил страну на пятую строчку рейтинга. Лидируют США, где миллиардные состояния сколотили 724 американца. На втором месте Китай – 698 богачей, на третьем Индия со 140 миллиардерами. А по соседству с Россией, на четвертой строке, разместилась Германия, где проживают 136 миллиардеров.

Самым богатым среди россиян – на 51 месте в глобальном рейтинге – оказался председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в 29,1 миллиарда долларов. За ним. 55-е место занимает президент холдинга "Интеррос" и крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин - 27 миллиардов долларов. В тройке богатейших представителей России - Владимир Лисин, на счету которого 26,2 миллиарда долларов.

Всего в мировом рейтинге 2755 богачей со всего мира с общим состоянием в рекордные 13,08 триллиона долларов. Это на 64% больше, чем годом ранее. На первой строчке, как и ранее, основатель и гендиректор интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в 177 миллиардов долларов, на второй - основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск со 151 миллиардом, пишет Forbes.

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