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Врачи успешно прооперировали школьника из Кингисеппа после ранения в шею

22:15
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Полиция ищет очевидцев инцидента

Петербургским врачам пришлось спасать школьника из Кингисеппа, которого доставили на вертолете санавиации с пулевым ранением в шею. Несчастье произошло, когда дети играли на площадке возле дома. Выстрела никто не слышал, уличные камеры не работали. Мальчик чудом остался жив, а следователи ведут сразу два уголовных дела: хулиганство с применением оружия и покушение на убийство малолетнего.

Врачи называют то, что извлекли из шеи ребенка "инородный предмет". Но по многолетнему опыту работы с огнестрельными ранениями знают - такое характерное "свечение" на компьютерном снимке дает только свинец.

4 апреля 11-летний Степан после школы играл с одноклассниками на детской площадке недалеко от своего дома. Мальчик вдруг почувствовал резкую боль в шее. Остальные дети не сразу поняли, что случилось, но увидев кровь на куртке, повели друга домой. Мама вызывала скорую. Рентген показал в шее предмет, похожий на пулю, засевший на глубине почти 5 сантиметров.

Кингисепп город небольшой, местные врачи за такую сложную операцию не взялись - ребенка на вертолете санавиации отправили в Петербург. Более часа его оперировала бригада специалистов, имеющих опыт в военно-полевой хирургии.

Врачи сработали ювелирно. Говорят, мальчику невероятно повезло: кусок металла чудом не задел жизненно важные артерии. Миллиметр влево или вправо, траектория под другим углом - был бы поврежден спинной мозг, ребёнок наверняка бы остался инвалидом.

Извлеченный предмет направлен на баллистическую экспертизу. По некоторым данным, он напоминает пулю от мелкокалиберного нарезного оружия. Возбуждено два уголовных дела - по статьям "Хулиганство" и "Покушение на убийство малолетнего".

Расследование уголовного дела взял на особый контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Стрелявший в детей объявлен в розыск.

Полиция ищет очевидцев, однако звука выстрела никто не слышал - это может означать, что стреляли из окна квартиры. Расследование осложняется тем, что камеры видеонаблюдения, которыми оборудована площадка Каравелла, где все произошло, не работали, и записей с них у следователей нет.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Ленинградская область.

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