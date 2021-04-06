ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылся Консультативно-правовой пункт по вопросам призыва

19:56
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Он начал работу с апреля

С 1 апреля 2021 года на период весенней призывной кампании начал работу Консультативно-правовой пункт по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.

Основные направления работы пункта: разъяснение призывникам и членам их семей положений законодательства о воинской обязанности и военной службе; незамедлительное реагирование на установленные факты нарушения законодательства для их устранения и недопущения впредь; получение и обобщение информации о фактах нарушения закона, злоупотреблениях должностных лиц военных комиссариатов и призывных комиссий, с последующей организацией проверок по указанным фактам.

Прием граждан по вопросам призыва будет осуществляться в рабочие дни в военной прокуратуре гарнизона №231 по адресу: Москва, Хорошевское шоссе, дом 38 Д, либо по телефону: 8 (495) 693-58-98, в выходные дни по телефону: 8(495) 693-50-55.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Призывники на сборном пункте
Призывники на сборном пункте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.