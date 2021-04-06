В Москве открылся Консультативно-правовой пункт по вопросам призыва

Он начал работу с апреля

С 1 апреля 2021 года на период весенней призывной кампании начал работу Консультативно-правовой пункт по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.

Основные направления работы пункта: разъяснение призывникам и членам их семей положений законодательства о воинской обязанности и военной службе; незамедлительное реагирование на установленные факты нарушения законодательства для их устранения и недопущения впредь; получение и обобщение информации о фактах нарушения закона, злоупотреблениях должностных лиц военных комиссариатов и призывных комиссий, с последующей организацией проверок по указанным фактам.

Прием граждан по вопросам призыва будет осуществляться в рабочие дни в военной прокуратуре гарнизона №231 по адресу: Москва, Хорошевское шоссе, дом 38 Д, либо по телефону: 8 (495) 693-58-98, в выходные дни по телефону: 8(495) 693-50-55.

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