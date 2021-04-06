США переадресовали НАТО вопрос о вступлении Украины в альянс

А в целом Вашингтон поддерживает Киев

Решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции руководства Североатлантического альянса. Представитель Белого дома Джейн Псаки прокомментировала заявления украинского президента.

"Мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее… Но это НАТО примет решение на этот счет", - заявила Псаки на очередном брифинге.

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ранее заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По словам украинского лидера, "одними реформами армии и оборонного сектора Россию не остановить". Зеленский уверен, что НАТО - это единственный путь к завершению войны на Донбассе.

В Москве усомнились в том, что членство в альянсе поможет Украине справиться со своей внутренней проблемой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это еще более усугубит ситуацию, передает "Интерфакс".

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