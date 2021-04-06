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ФАС проверяет обоснованность повышения цен на овощи и яйца

20:50
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Служба анализирует ценообразование в крупнейших торговых сетях

Внеплановые проверки крупнейших производителей куриных яиц и мяса птицы начала Федеральная антимонопольная служба. Причина – информация о росте цен на этот продукт.
ФАС поручили проверить обоснованность высоких цен на курятину

В службе выясняют, нет ли злоупотребления доминирующим положением на рынке либо запрещенных антимонопольным законодательством соглашений.

ФАС также проводит анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей, говорится в сообщении службы. Проверки начались и у производителей плодоовощной продукции, потребители сообщают о повышении цен на овощи. Насколько обоснован это рост, и выяснит ФАС, передает ТАСС.

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