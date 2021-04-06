Елизавета II лишила рыцарского звания 9 человек за 2020 год

За время правления гнев королевы обрушился на головы 186 сэров

Девять человек лишила рыцарского звания королева Великобритании Елизавета II в 2020 году. В числе тех, на чью голову обрушился гнев монарха - уличенный в изнасилованиях бывший помощник премьеров Блэра и Мэйджора Марк Роберт Адамс, продюсер Харви Вайнштейн и пойманный на мошенничестве финансовый директор BT Ханиф Мохамед Лалани.

По данным британского издания The Times, за последние 10 лет королева лишила рыцарского звания 70 человек, а за все время ее правления такая участь постигла 186 человек. В их числе работавшие на советскую разведку Ким Филби и Энтони Блант, президенты Роберт Мугабе и Николае Чаушеску.

Рыцарского звания удостаиваются выдающиеся британские подданные и граждане других стран по рекомендации правительства Великобритании. Данные о том, за что в дальнейшем званий лишают, не разглашаются. Однако издание, проанализировав все подобные случае, пришло к определенным выводам. Как выяснилось, с 1945 года званий чаще всего лишали за преступления сексуального характера против несовершеннолетних и мошенничество.

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