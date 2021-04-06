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Путин обсудил с Болсонару поставки вакцины "Спутник V" в Бразилию

21:41
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Обсуждалась и возможность производства российского препарата

Президенту России Владимиру Путину 6 апреля позвонил бразильский лидер Жаир Болсонару. В телефонном разговоре были затронуты вопросы поставок и производства в Бразилии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а также возможность ее произвоства на бразильской территории.
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"Обсуждались вопросы приобретения вакцины "Спутник V" и ее производства в Бразилии, вопросы двусторонней торговли, сотрудничество по линии оборонной промышленности, науки и технологии", - сообщила пресс-служба бразильского президента.

Эту информацию подтвердили и в Кремле. По данным пресс-службы, "рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины "Спутник V", организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны".

Отмечается, что Болсонару подчеркнул необходимость увеличения числа бразильских предприятий, которым разрешен экспорт мясной продукции в Россию. В беседе с Владимиром Путиным также приняли участие руководитель Национального агентства по санитарному надзору Антониу Барра Торрес, глава МИД Бразилии Карлус Алберту Франса и глава Минздрава Марселу Кирога.

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