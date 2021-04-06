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Косторная рассказала об испытательном сроке в группе Тутберидзе

22:10
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Фигуристка набирает форму

Алена Косторная набирает форму. Российская фигуристка рассказала, как проходит испытательный срок в группе Этери Тутберидзе.

В финале Кубка России спортсменка под руководством Евгения Плющенко заняла шестое место и осталась без путевки на чемпионат мира. После этого, 4 марта, Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе признавшись, что недовольна своими результатами. Тутберидзе, в свою очередь, заявила, что Косторная до конца сезона будет находиться на испытательном сроке.

На завершившемся в Стокгольме чемпионате мира спортсменка была запасной. По словам Косторной, она постоянно отрабатывала короткую и произвольную программы. Фигуристка добавила, что в группе Тутберидзе будет делать все от себя зависящее, чтобы улучшить результаты, пишет Sport24.

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