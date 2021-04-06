Названы сроки отключения отопления в Москве

Температура на улице должна быть плюс 8 в течение пяти дней

Столичные власти назвали сроки отключения отопления в квартирах москвичей. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году это произойдет в мае. Он напомнил, что на улице должна установится температура плюс 8 и держаться не менее пяти суток.

Рассказал заммэра и о сроках подготовки города к новому зимнему сезону. Он напомнил, что в прошлом году москвичи находились дома в условиях самоизоляции, поэтому горячую воду начали отключать только в июле.

"У нас было менее двух месяцев для профилактических и ремонтных работ на инженерных сетях. За это время мы выявили возможные нарушения и ликвидировали их до начала нового отопительного сезона. В этом году планируем работать строго по графику. Нельзя все время жить в авральном режиме", - цитирует Бирюкова "Российская газета".

Заммэра отметил, что аврал стоил инженерным компаниям дополнительных расходов, люди были вынуждены переносить отпуска, оставались без отдыха. Бирюков пообещал: в этом году город будет подготовлен к новому зимнему сезону к 1 сентября.

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