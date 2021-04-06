ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы сроки отключения отопления в Москве

22:35
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Температура на улице должна быть плюс 8 в течение пяти дней

Столичные власти назвали сроки отключения отопления в квартирах москвичей. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году это произойдет в мае. Он напомнил, что на улице должна установится температура плюс 8 и держаться не менее пяти суток.
В жилых домах Москвы начали включать отопление

Рассказал заммэра и о сроках подготовки города к новому зимнему сезону. Он напомнил, что в прошлом году москвичи находились дома в условиях самоизоляции, поэтому горячую воду начали отключать только в июле.

"У нас было менее двух месяцев для профилактических и ремонтных работ на инженерных сетях. За это время мы выявили возможные нарушения и ликвидировали их до начала нового отопительного сезона. В этом году планируем работать строго по графику. Нельзя все время жить в авральном режиме", - цитирует Бирюкова "Российская газета".

Заммэра отметил, что аврал стоил инженерным компаниям дополнительных расходов, люди были вынуждены переносить отпуска, оставались без отдыха. Бирюков пообещал: в этом году город будет подготовлен к новому зимнему сезону к 1 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Отопление
Отопление
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.