В МИД сообщили о сроках возвращения посла России в США

Ранее Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков оценил сроки возвращения в Соединенные Штаты российского посла Анатолия Антонова.

"Это не вопрос ближайших дней. Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке", - приводит заявление замглавы МИД РИА "Новости".

По словам Рябкова, в Москве ожидают от Штатов проявленного стремления к нормализации отношений - это должно быть "что-то видимое и заметное".

Прежде руководитель МИД Сергей Лавров отмечал, что решать, когда Антонов вернется в США, будет президент Владимир Путин.

Ранее сам посол, вызванный в Москву для консультаций, выступил на расширенном заседании комитетов по международным делам и по обороне и безопасности Совета Федерации. Он заявил, что "Вашингтон последовательно разрушает архитектуру непростых связей между нашими странами". Нынешние российско-американские отношения Антонов охарактеризовал как находящиеся в глубочайшем кризисе.

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