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В МВД разъяснили возможные изменения в паспортах россиян

07:45
  • среда
  • 07 апреля 2021

Будет дополнен текст памятки на последней странице

Как стало известно ранее, Министерство внутренних дел подготовило законопроект, согласно которому на последней странице паспорта гражданина России произойдут изменения - будет дополнен текст памятки для его владельца.
Названы сроки выдачи россиянам электронных паспортов

В частности, там появится напоминание о том, что это - основной документ гражданина. Также распишут факторы, по которым этот документ может быть признан недействительным.

"В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется", - объяснили ситуацию в министерстве (цитата по РИА "Новости").

В МВД напомнили, что в действующем законе предусмотрены такие возраста владельца паспорта для его получения: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет, от 45 лет - бессрочно.

Прежде на портале проектов нормативных правовых актов появился законопроект МВД, в котором предлагалось изменить сроки годности российских паспортов. Кроме того, ведомство приняло новый административный регламент по выдаче и замене документа. В частности, запрещается обработка и ретушь фотографий.

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