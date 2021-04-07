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Пентагон призвал Россию объяснить перемещения сил на границе с Украиной

07:57
  • среда
  • 07 апреля 2021

В США "не до конца понимают намерения Москвы"

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в ходе беседы с журналистами, что в Вашингтоне не до конца понимают планы России, когда та перемещает свои вооруженные силы на границе с Украиной.
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"Мы призываем Россию более четко обозначить свои намерения по поводу того, что они делают с этими подразделениями на границе", - цитирует спикера американского ведомства ТАСС.

По словам Кирби, сейчас Пентагон пока не готов давать действиям России оценку, но они "вызывают беспокойство". На вопрос о том, могут ли российские войска находиться на востоке Украины, представитель Пентагона отвечать отказался.

В конце февраля ситуация в Донбассе осложнилась - в регионе начались обстрелы, стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия. 30 марта президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбассе во время разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В Госдепартаменте позже заявили, что открыты к взаимодействию с Москвой по ситуации на востоке Украины.

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