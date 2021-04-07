ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жертвами массового ДТП под Новосибирском стали два человека

08:23
  • среда
  • 07 апреля 2021

Число пострадавших уточняется

В региональном управлении МЧС сообщили о крупном дорожно-транспортном происшествии на Гусинобродском шоссе в районе села Гусиный брод Новосибирской области.

В России резко выросло число погибших в ДТП с участием такси
Пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Туле

"Произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительной информации, в результате ДТП два человека погибли", - говорится в сообщении ведомства.

Количество пострадавших уточняется.

При этом известно, что в одном из автомобилей оказался заблокирован ребенок, еще одного человека отбросило с моста на железные пути. Из-за ДТП пришлось остановить движение тепловоза.

ТАСС передает, что ДТП произошло на 22-м километре трассы К19-Р - участниками аварии стали пассажирский автобус ПАЗ, микроавтобус и легковой автомобиль.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП под Новосибирском
ДТП под Новосибирском
ДТП под Новосибирском
ДТП под Новосибирском
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.