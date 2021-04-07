Жертвами массового ДТП под Новосибирском стали два человека

Число пострадавших уточняется

В региональном управлении МЧС сообщили о крупном дорожно-транспортном происшествии на Гусинобродском шоссе в районе села Гусиный брод Новосибирской области.

"Произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительной информации, в результате ДТП два человека погибли", - говорится в сообщении ведомства.

Количество пострадавших уточняется.

При этом известно, что в одном из автомобилей оказался заблокирован ребенок, еще одного человека отбросило с моста на железные пути. Из-за ДТП пришлось остановить движение тепловоза.

ТАСС передает, что ДТП произошло на 22-м километре трассы К19-Р - участниками аварии стали пассажирский автобус ПАЗ, микроавтобус и легковой автомобиль.

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