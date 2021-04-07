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В Сеуле пара случайно испортила работу граффити-художника JonOne

09:07
  • среда
  • 07 апреля 2021

Молодые люди решили "доработать" шедевр

В столице Южной Кореи развернули выставку уличного искусства, одним из экспонатов которой стала работа "Без названия" известного американского граффити-художника JonOne стоимостью полмиллиона долларов. Не будем слушать тех, кто постоянно изрекает: так бы и я мог. Но, видимо, именно с такими мыслями пришла на выставку молодая пара, которая, увидев разбросанные у подножия шедевра краски, решила, что задача публики - помочь творцу, а сюжет картины зовет к коллективному творчеству. А потому прошлись по полотну черной краской. "Доработали" шедевр.

Неизвестно, отметил бы кто-нибудь перемены в композиции, если бы не запись с видеокамер. С автором сейчас обсуждают, как быть. Реставрировать или так оставить. Разрушительные силы всегда рядом со смелыми творениями.

В декабре прошлого года в Майами Бич выставили произведение Маурицио Кателлана "Комик". Думаете, просто банан со скотчем? А как вам цена 150 тысяч долларов?

Другой художник, по имени Дэвид Датуна, пришел на выставку да банан и съел! Покрякивал да нахваливал – 150 тысяч хороши на вкус! Вот есть же люди, глухие к искусству.

Когда бананы идут по такой цене, креативная мысль начинает бить через край! Робот по имени София пишет автопортрет. Нейронные сети ей в помощь. На аукционе картина ушла за 688 тысяч долларов.

А если вспомнить лозунг "Искусство давно в долгу перед народом"! Художники стараются к народу стать как можно ближе. Писсуар Дюшана, ставший арт-объектом, в XX веке мог показаться скандальным предметом не для стыдливых глаз. Сейчас туалетно-писсуарную тему можно выделять в отдельный жанр.

И лучше вообще не усложнять - Малевич первый понял. Конечно, ретрогады могут заявить, что все эти писсуары и акулы в формалине - не искусство, а откровенное свинство. Как они неправы! Уже и свиньи взялись за кисти. Вот, пожалуйста. Свинья по кличке ПигКассо из ЮАР за несколько минут набросала портрет. На кого, как вы думаете, замахнулась? Изображен не кто иной, как принц Гарри. Узнал ли он себя в смелых росчерках, неизвестно. Но хозяин художницы отхватил за ее работу 2 с лишним тысячи фунтов.

Поэтому, глядя на кляксы, писсуары, бананы, смелые запятые, не спешите выносить приговор. Вчера – свинская мазня, а сегодня - высокое искусство. Ведь в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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Картина граффити-художника JonOne
Картина граффити-художника JonOne
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