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Победоносная информационная война: зачем Запад создает фейки

09:28
  • среда
  • 07 апреля 2021

Это способ отвлечь население от внутренних проблем

Запад все чаще прибегает к фальсификации истории в своих пропагандистских материалах. Почему так происходит? Об этом в эфире программы "События. 25-й час" порассуждал профессор Московского государственного лингвистического университета Алексей Плотников.

"Эрозия исторической науки происходит безнаказанно. Эта безнаказанность и вседозволенность западных информационных подходов представляет наибольшую опасность. Потому что она очень серьезно бьет по сознанию западного человека, не очень искушенного в исторических процессах, и он начинает воспринимать это за истину. Мы разошлись очень сильно с точки зрения политической позиции западных элит. У них глубокие системные кризисы – идейные, функциональные. Внутренние проблемы, которые надо решать. Но они их пытаются решать старыми, проверенными способами – устроить маленькую, победоносную, внешнюю войну. Для этого нужен враг. И эта внешняя война, в данном случае информационная, снимает напряжение и дает возможность не заниматься внутренними проблемами", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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