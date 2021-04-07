В сирийской Латакии восстановят средневековый замок Салах ад-Дина

Памятник культуры постепенно разрушается

В сирийской провинции Латакия восстановят средневековый замок Салах ад-Дина. Памятник культуры, внесённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, во время войны серьёзно не пострадал. Он расположен высоко в горах, во многом это и спасло его от захвата террористами.

Самый большой, самый необычный, самый живописный и уникальный с точки зрения военного искусства. Памятник истории и архитектуры - Калъат Салах ад-Дин или крепость Салах ад-Дина - одна из главных визитных карточек Сирии.

Он расположен в горах Латакии. Основан еще финикийцами в начале первого тысячелетия до нашей эры. Был захвачен Александром Македонским. Потом римлянами. Византийцами. Свой нынешний облик приобрел благодаря крестоносцам.

Систему обороны рыцари продумали до мелочей. Построили резервуары для воды, хранилища для продовольствия. Возвели 4 мощные башни. Главная - донжон. Толщина стен - 5 метров.

А это главный защитный ров, благодаря которому замок по сути превратился в такой каменный остров. Трудно поверить, но прорублен вручную. Работы продолжались сто лет. Объем высеченной горной породы - 170 тысяч тонн, равен пирамиде Хеопса.

Единственный инженерный просчет крестоносцев. Ров получился слишком широким. И чтобы можно было установить перекидной мост, пришлось оставить вот эту каменную опору.

Замок благоденствовал до начала исламских завоеваний XI-XII веков. К власти в халифате приходит Салах ад-Дин аль-Аюби. Стратег, полководец, богослов и политик. Противостояние двух империй - Византийской и мусульманской - достигает пика.

В 1188 году произошло невозможное. Салах ад-Дин осаждает замок. Отсюда его катапульты обрушивают на эту стену град камней. В брешь бросаются воины. Неприступная крепость пала. Рыцари запросили пощады. Осада продолжалась всего четыре дня.

Всем, кто уцелел, Салах ад-Дин даровал жизнь и отпустил. Сохранил церкви и фрески. Но в этом сражении эпоха крестоносцев закончилась. С Ближнего Востока они были изгнаны уже навсегда.

В XX веке крепость переживает культурный расцвет. Сюда приезжают толпы туристов и археологов. Замок как музей приносит огромную прибыль. Все закончилось с началом гражданской войны.

Террористы сюда не добрались. Но вот уже несколько лет туристов почти нет. Ученых тоже. Замок, обьект ЮНЕСКО, постепенно разрушается. Денег на спасение памятника международная организация не выделяет. ЮНЕСКО оказалось втянуто в политические интриги против властей Сирии. Сохранение шедевров мировой культуры тоже под санкциями.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

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