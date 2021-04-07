ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У берегов Норвегии уже сутки дрейфует танкер с нефтью

09:32
  • среда
  • 07 апреля 2021

Буксир не может подойти к нему из-за шторма

Почти 400 тонн нефтепродуктов в любой момент могут оказаться в море у берегов Норвегии. Там уже сутки дрейфует танкер, который остался в сильный шторм без экипажа, передает "ТВ Центр".

Нидерландское судно потеряло курс накануне из-за отказа двигателя. Норвежские спасатели с помощью авиации эвакуировали всех моряков - 12 человек. Корабль находится примерно в 130 километрах от берега, из-за шторма и высоких волн буксир подойти к нему пока не может.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Танкер с нефтью
Танкер с нефтью
Танкер с нефтью
Танкер с нефтью
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.