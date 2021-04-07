У берегов Норвегии уже сутки дрейфует танкер с нефтью

Буксир не может подойти к нему из-за шторма

Почти 400 тонн нефтепродуктов в любой момент могут оказаться в море у берегов Норвегии. Там уже сутки дрейфует танкер, который остался в сильный шторм без экипажа, передает "ТВ Центр".

Нидерландское судно потеряло курс накануне из-за отказа двигателя. Норвежские спасатели с помощью авиации эвакуировали всех моряков - 12 человек. Корабль находится примерно в 130 километрах от берега, из-за шторма и высоких волн буксир подойти к нему пока не может.

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