Центробанк поддержал введение пенсионного налогового вычета

Россияне смогут ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на НПФ

Центробанк готов концептуально поддержать увеличение пенсионного налогового вычета, у россиян может появиться возможность раз в год возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на негосударственное пенсионное обеспечение. Об этом заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций.

Ранее Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов не раз обращались в Центробанк с предложением ввести отдельный пенсионный налоговый вычет, аналогичный уже существующим для тех, кто вкладывает деньги в ИИС-1 (индивидуальные инвестиционные счета). Чистюхин в ответ отметил, что что предоставление клиентам НПФ подобных льгот может не только замотивировать людей на формирование досрочных сбережений, но и позволит выровнять конкурентные условия для различных финансовых организаций.

"В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана", - заявил Чистюхин.

Отмечается, что в Центробанке намерены увеличить налоговые льготы тем россиянам, которые решили самостоятельно копить на старость. При этом в регуляторе планируют вынести на обсуждение конкретные параметры. Сейчас данный вопрос обсуждается с участниками рынка и заинтересованными госорганами, конкретные предложения будут сформулированы по итогам обсуждений.

На сегодняшний день максимальная сумма налогового вычета составляет 15,6 тысяч рублей, передают "Известия".

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