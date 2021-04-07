В Алтайском крае из-за паводка затопило пожарную часть и АЗС

Немало работы также у спасателей в Приморье и Тюменской области

В Приморье из-за паводка подтоплены несколько дорог. На некоторых участках организовано реверсивное движение, где-то проезд пришлось закрыть полностью. В Яковлевском и Красноармейском районах повреждены мосты.

В Алтайском крае у спасателей тоже много работы - затопило районный центр Краснощеково. В воде оказались пожарная часть и автозаправочная станция, передает "ТВ Центр".

В Тюменской области из-за резкого потепления очень быстро тает снег. В подвалах сельских домов стоит вода.

В большинстве регионов центральной России ситуация с паводками стабилизировалась, угрозы подтопления жилых домов нет, сообщают в МЧС. В Тамбовской области, например, уровень воды в реках заметно снизился.

Об опасности выхода на тонкий лёд на реках сейчас каждый день напоминают спасатели. В Архангельской области инспекторы проводят рейды в местах, где собираются рыбаки.

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