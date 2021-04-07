В каких российских городах реже всего покупают лекарства

Российская семья тратит на лекарства 19,5 тысяч рублей в год

Согласно полученным в ходе исследования данным компании "Сбербанк страхование", на которые в своем материале ссылается РБК, реже всех в стране лекарства покупают жители Владикавказа и Махачкалы.

Уточняется, что в этих городах практически никогда не ходят в аптеку 9% респондентов. 45% участников опроса покупают лекарства несколько раз в месяц.

Также эксперты выяснили, что чаще всего приобретают медикаменты в Волгограде, Барнауле, Ростове-на-Дону, Вологде, Кирове, Саратове, Самаре, Севастополе и Симферополе. Там несколько раз в месяц в аптеку ходят по 55% опрошенных.

В среднем, продолжают аналитики, российская семья тратит на лекарства 19,5 тысяч рублей в год. С начала 2020 года, рассказали респонденты, их расходы на препараты выросли на 36%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram