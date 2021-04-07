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Педиатр назвал болезни, которые стали реже встречаться у детей

08:41
  • среда
  • 07 апреля 2021

Важно вовремя сдать все необходимые анализы

Педиатр Исмаил Османов перечислил болезни, которые, благодаря налаженной системе оказания помощи, стали реже встречаться у детей в Москве.

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"Это тяжелые формы заболевания почек, заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, нервной системы", - приводит слова специалиста РИА "Новости".

Как отметил доктор, болезни почек у детей могут длительно протекать бессимптомно, так что здесь важно, чтобы педиатр проявил профессионализм и назначил все необходимые анализы при малейшем подозрении на недуг.

"Таким образом на самых ранних стадиях мы выявим начинающуюся инфекцию мочевой системы - пиелонефрит", - привел пример Османов.

Он добавил, что наиболее часто в структуре заболеваний у детей в настоящее время фиксируются болезни верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

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