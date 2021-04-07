"Улучшает вкус, но вызывает зависимость": как выбрать полуфабрикаты

Замороженные продукты не навредят, если следить за их качеством

Стремление россиян отказаться от полуфабрикатов постепенно сходит на нет, и люди возвращаются к привычным способам приготовления еды, однако производители уже успели поменять подход к изготовлению продукции. Что изменилось, рассказала врач-диетолог Мария Черняева.

Она отметила, что за время "борьбы" с полуфабрикатами люди стали больше внимания уделять составу, а потому многим производителям пришлось внесли в свою продукцию важное изменение и отказаться от "лишних" ингредиентов.

"В наше активное время людям иногда сложно готовить, а полуфабрикаты делают процесс значительно быстрее. Такая еда всегда останется, но, скорее всего, будет тренд на более экологичную и понятную продукцию. На мой взгляд, люди начали заботиться о своем здоровье, читать этикетки, рассматривать еду и отдавать предпочтение качественной продукции", - считает эксперт.

Черняева отметила, что лучше всего выбирать полуфабрикаты с максимально коротким составом. К примеру, в "идеальных" замороженных котлетах должны быть только мясо, соль и специи, без всяких добавок с индексом E, красителей и антиоксидантов, передает Радио Sputnik.

"Главное, чтобы не было глутамата, он улучшает вкус продукта, но вызывает зависимость", - добавила диетолог.

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