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Лавров посадил в Исламабаде гималайский кедр

09:10
  • среда
  • 07 апреля 2021

Это дерево - один из национальных символов Пакистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Исламабаде. Как передает ТАСС с места событий, перед началом переговоров с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши российский дипломат посадил в саду МИД Пакистана гималайский кедр.
Лавров появился на публике в маске с неприличной надписью

Это дерево - один из национальных символов страны. Ранее в том же саду кедры высадили президент Пакистана Ариф Алви, премьер-министр Имран Хан и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В рабочем графике Лаврова, помимо переговоров с главой МИД, встреча с высшим политическим и военным руководством страны.

Ранее на этой неделе министр посетил с рабочим визитом Индию. В Нью-Дели Лавров провел короткую встречу со спецпредставителем президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джоном Керри, прежде занимавшим пост госсекретаря США. Стороны обсудили климатическую повестку.

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