Молот, меч и кинжал: ученый о том, как работают три российские вакцины

Все отечественные препараты - безопасны и эффективны

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов дал интервью "Российской газете", в котором рассказал, в чем разница работы трех отечественных вакцин от коронавирусной инфекции.

Специалист напомнил, что сейчас в России зарегистрированы три препарата - векторный "Спутник V" от центра имени Гамалеи, пептидная "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и цельновирионный "КовиВак" от центра имени Чумакова. Все они, подчеркнул Семенов, безопасны и эффективны, но отличаются в принципе действия.

"Цельновирионная вакцина действует как мощный молот, - раз, и осталось от вируса мокрое место; векторная, как меч, - рубанул, и голова с плеч. Ну а пептидная - это примерно то же самое, как ударить вирус острым кинжалом в самое сердце", - отметил доктор биологических наук.

По словам собеседника газеты, в дальнейшем, исходя из возраста, сопутствующих заболеваний и индивидуальных особенностей организма, можно будет выбирать, какой вакциной лучше привить конкретного человека.

Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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