На Сахалине у преступников изъяли две тонны живых крабов

Полицейские задержали 12 человек

На Сахалине полицейские задержали 12 человек, которых подозревают в незаконном приобретении и сбыте камчатского краба, передает "ТВ Центр".

Как уточнили в региональном МВД, речь идет о трех преступных группировках. При обысках в общей сложности у мошенников было изъято более двух тонн крабов. Они хранили морских обитателей в живом виде, чтобы сохранить свежесть. Перевозили в подпольные подсобные помещения и потом продавали товар предприятиям общепита или в торговые точки Южно-Сахалинска.

Покупателей преступники находили в основном через интернет. Только по предварительным данным, причиненный государству ущерб уже превысил миллион рублей.

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