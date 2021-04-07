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На Сахалине у преступников изъяли две тонны живых крабов

10:16
  • среда
  • 07 апреля 2021

Полицейские задержали 12 человек

На Сахалине полицейские задержали 12 человек, которых подозревают в незаконном  приобретении  и сбыте камчатского краба, передает "ТВ Центр".

Как уточнили в региональном МВД, речь идет о трех преступных группировках. При обысках в общей сложности у мошенников было изъято более двух тонн крабов. Они хранили морских обитателей в живом виде, чтобы сохранить свежесть. Перевозили в подпольные подсобные помещения и потом продавали товар предприятиям общепита или в торговые точки Южно-Сахалинска.

Покупателей преступники находили в основном через интернет. Только по предварительным данным,  причиненный государству ущерб уже превысил миллион рублей.

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