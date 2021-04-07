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Опрос показал, сколько россиян не могут жить без интернета

09:40
  • среда
  • 07 апреля 2021

Больше всего от Сети зависимы офисные работники

Как показал опрос Национальной системы платежных карт ко Дню рунета 7 апреля, свою жизнь без интернета не могут представить около 62% россиян, передает ТАСС.

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Отмечается, что женщины отвечали так чаще мужчин (68% против 55%). Вместе с тем 43% респондентов в возрасте от 60 лет заявили, что вообще не пользуются услугами мировой Сети.

"Больше всего зависимы от интернета служащие, специалисты без высшего образования, работающие в офисе, а также обслуживающий персонал", - оценила результаты опроса глава центра маркетинговых исследований НСПК Ирина Лобанова.

Опрошенные также обратили внимание на то, что стали больше времени проводить в интернете в условиях пандемии.

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