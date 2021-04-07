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В России на фастфуде могут появиться устрашающие картинки

09:56
  • среда
  • 07 апреля 2021

На "быстрой еде" хотят печатать надписи, схожие с предупреждениями на табачной продукции

В России на упаковках фастфуда хотят начать указывать подробный состав продукта, а также печатать надписи о вреде для здоровья. Идею выдвинула уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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Она отметила, что в быстрой еде содержится много трансжиров, сахара, соли и канцерогенов, которые сильно вредят детскому организму. Волынец предложила обязать изготовителей фастфуда наносить маркировку, предупреждающую о негативных последствиях употребления такой пищи, цветом, контрастирующим с упаковкой.

При этом надпись "Содержит вредные для здоровья компоненты" должна занимать не менее 17% от всей упаковки, а картинки с предупреждением о вреде такой продукции для здоровья — не менее 50%.

Копии обращения уже направлены на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передает RT.

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