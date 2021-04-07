Экс-губернатор Фургал заразился коронавирусом в СИЗО

У него поднялась температура

Адвокат Сергея Фургала Борис Кожемякин сообщил, что у находящегося в следственном изоляторе бывшего губернатора Хабаровского края диагностировали коронавирусную инфекцию.

"У него температура, по последним данным, была около 38 градусов. Мы обратились с ходатайствами к администрации изолятора и к руководителю следственной группы, чтобы ему была оказана квалифицированная помощь", - приводит слова защитника РИА "Новости".

Как уточнил Кожемякин, осложняется ситуация тем, что ранее Фургал перенес операцию из-за заболевания легких.

Задержали Фургала 9 июля 2020 года. Его подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Следствие считает сообщниками Фургала его экс-помощника Андрея Карепова и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова.

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