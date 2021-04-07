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Собянин рассказал о технологиях для борьбы с COVID-19 в Москве

09:48
  • среда
  • 07 апреля 2021

Врачи и власти многое узнали о вирусе за год пандемии

Сергей Собянин в среду опубликовал на своем персональном сайте новый пост. В нем мэр Москвы рассказал о  технологиях и инфраструктуре для борьбы с COVID-19 в столице.

"Больше года Москва живет в условиях пандемии COVID-19. За это время мы многое узнали об этой болезни и научились противостоять ей. А массовая вакцинация, которую Москва начала первой в стране, положит конец распространению заболевания", - написал мэр.

Собянин также показал видеоролик о том, что сделано в городе для защиты москвичей. В нем, в частности, говорится о том, что Москва  стала первым российским городом, в который пришла малоизученная на тот момент болезнь COVID-19. Однако благодаря оперативной реакции властей и врачей столица смогла взять ситуацию под контроль.

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