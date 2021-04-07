В Иркутске обнаружили свалку человеческих останков

Туда из больниц свозят удаленные части тел

Жители микрорайона Ново-Ленино в Иркутске обнаружили свалку частей тел на территории промышленной базы, передают "Вести - Иркутск".

Выяснилось, что в район свозят удаленные в ходе операций руки, ноги, органы и ткани. Занимаются этим местные медицинские учреждения. Складывается всё в специальные контейнеры, которые затем должны отправлять в печь на утилизацию.

Подобные отходы, отмечают эксперты, могут оказаться разносчиками различных заболеваний, на месте их сжигания должна быть организована санитарная зона. При этом в сюжете отмечено, что Роспотребнадзор пока не получал жалоб на ситуацию.

Дело под контроль взяла прокуратура Ленинского района Иркутска.

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