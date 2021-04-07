ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: 150 библиотек и культурных центров Москвы подготовили программу к 60-летию полета Гагарина

10:19
  • среда
  • 07 апреля 2021

Москвичей ждут квесты, викторины и мастер-классы

В апреле московские библиотеки и культурные центры проведут мероприятия, посвященные 60-летнему юбилею со дня первого полета человека в космос, сообщили на официальном сайте мэра столицы.
Прививать детям любовь к чтению начнут через TikTok

"В апреле библиотеки и культурные центры проводят серию занятий, приуроченных к юбилею первого полета человека в космос. До конца месяца пройдет около 200 познавательных и творческих программ. Все мероприятия объединит тема космоса. Форматы самые разные - от мастер-классов и лекций до квестов и спектаклей. Интересно будет и детям, и их родителям", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Отметить 60-летие полета Юрия Гагарина в космос решили 109 библиотек столицы и 40 культурных центров. В основном мероприятия бесплатные, однако для посещения некоторых из них необходима предварительная регистрация. Расписание и подробную информацию можно найти на портале "Онлайн.Библиогород".

Мероприятия будут проведены с учетом всех санитарных требований, гостям следует иметь при себе защитные перчатки и маски, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Библиотека
Библиотека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.