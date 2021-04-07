Сергунина: 150 библиотек и культурных центров Москвы подготовили программу к 60-летию полета Гагарина

Москвичей ждут квесты, викторины и мастер-классы

В апреле московские библиотеки и культурные центры проведут мероприятия, посвященные 60-летнему юбилею со дня первого полета человека в космос, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

"В апреле библиотеки и культурные центры проводят серию занятий, приуроченных к юбилею первого полета человека в космос. До конца месяца пройдет около 200 познавательных и творческих программ. Все мероприятия объединит тема космоса. Форматы самые разные - от мастер-классов и лекций до квестов и спектаклей. Интересно будет и детям, и их родителям", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Отметить 60-летие полета Юрия Гагарина в космос решили 109 библиотек столицы и 40 культурных центров. В основном мероприятия бесплатные, однако для посещения некоторых из них необходима предварительная регистрация. Расписание и подробную информацию можно найти на портале "Онлайн.Библиогород".

Мероприятия будут проведены с учетом всех санитарных требований, гостям следует иметь при себе защитные перчатки и маски, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

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