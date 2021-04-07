Бородина обратилась к врачам после спектакля Литвиновой

Ведущую напугал режиссерский прием

Ксения Бородина призналась, что ей пришлось пойти в больницу после посещения спектакля Ренаты Литвиновой. Телеведущую напугал неожиданный режиссерский прием.

Бородина рассказала, что недавно посетила спектакль Литвиновой в МХТ имени А.П. Чехова. В конце представления в зале внезапно прозвучал выстрел, после оказалось, что он был запланированным. Однако неожиданный и громкий звук сильно напугал телеведущую, и спустя несколько минут она почувствовала боль в груди.

"Всю ночь схватывало. Утром поменяла часть планов, срочно записалась на УЗИ, эхо сердца и к неврологу", - рассказала Бородина подписчикам в Instagram.

По словам ведущей, врачи обнаружили у нее невралгию. Бородина добавила, что хоть она и не относится к любителям экстремальных развлечений, но не ожидала, что "выстрелы в театре ее подкосят".

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