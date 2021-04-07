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Путин оценил работу российской онкологической службы

10:24
  • среда
  • 07 апреля 2021

Она достойно выдержала испытания пандемией

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и организаторам XII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, сообщается на сайте Кремля.
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В своем послании глава государства отметил, что отечественная онкологическая служба продолжает делать многое для повышения эффективности медицинской помощи и достойно выдержала испытания пандемией коронавирусной инфекции.

Также президент обратил внимание на вклад ученого Николая Трапезникова, стоявшего у истоков основания Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии.

"Нынешнее поколение врачей-онкологов и организаторов здравоохранения бережно хранит и развивает богатейшее научное, творческое наследие своего учителя, достойно решает ответственные задачи", - подчеркнул Путин.

Российский лидер выразил убежденность в том, что съезд пройдет плодотворно и на нем будут обсуждены все актуальные темы профессионального сообщества.

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