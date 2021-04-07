Ситуация с коронавирусом: сложно в Европе, стабильно в России

В Старом Свете - третья волна

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 132 миллиона. Сложная ситуация - в Европе. На фоне третьей волны пандемии власти вынуждены продлевать ограничения и даже вводить новые. В нашей стране ситуация с ковидом стабилизируется. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 8294 новых случая. Из больниц выписаны 9445 человек.

Масочный режим, дистанционное измерение температуры, запрет рукопожатий - эти и другие меры позволили коллективу Ульяновского автозавода продолжать работу даже в самые сложные дни пандемии. Теперь настало время массовой вакцинации. Причем, сделать это можно прямо на рабочем месте.

Вакцины поступают в регионы в упаковках на пять или одну дозу. Это позволяет делать прививки как массово, так и индивидуально, на дому.

"Мы активно проводим вакцинацию, как в поликлинике, так и проводим работу с маломобильными группами нашего города. Прививаться необходимо. Потому что, несмотря на снижение количества заболевших, возможен новый рост так, как мы наблюдаем в Европе", - говорит заместитель главного врача Котовской городской клинической больницы Марина Костина.

Третья волна пандемии на континенте заставляет все новые страны вводить или продлевать локдаун. Накануне такое решение приняли в Австрии. Ещё две недели страна будет жить в режиме ограничений. Власти сообщили, что переговоры о покупке российской вакцины находятся в финальной стадии. И в очередной раз потребовали от ЕС быстрей решить вопрос о регистрации российского препарата.

"В вопросе "Спутника" все зависит от того, сколько продлится процесс регистрации и по каким причинам он затягивается. У меня есть ощущение, что здесь замешана геополитика, а в вопросах вакцинации и здоровья о ней не должно быть речи. Если вакцина эффективная и безопасна, то ее надо использовать. Австрия готова закупить эту вакцину в приоритетном порядке. Я думаю, что это отличный шанс. Можно ждать регистрации еврорегулятора, но у нас есть и возможность действовать на национальном уровне", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

В Боснии люди выходят на митинги, требуя отставки правительства, которое оказалось неспособным действовать эффективно в условиях пандемии.

Европейское агентство по лекарственным средствам накануне признало связь использования вакцины компании AstraZeneca с образованием тромбов. Одновременно во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что это еще не доказано и настаивают: польза от вакцинации превышает риски. Тем не менее, в Великобритании испытание препарата AstraZeneca на детях предпочли остановить.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram