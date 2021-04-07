Украина придумала повод для переноса переговоров по Донбассу в Польшу

Киев обвинил Минск в репрессиях

США нет места в "нормандском формате". Это подтверждает линия, проводимая Вашингтоном на Украине. Так в МИД России ответили на заявления Киева о желании создать дополнительные альянсы. Наиболее подходящим партнёром Украина теперь называет ещё и Польшу, рассматривая её как альтернативу Минску.

Обстановка в Донбассе накаляется изо дня в день. Интенсивность обстрелов растет. Разведка ЛДНР фиксирует переброску военной техники. При этом переговоры в Минске фактически остановлены. После снятия карантинных ограничений, украинская делегация отказалась приезжать в белорусскую столицу, предложив перенести работу трёхсторонней Контактной группы в Польшу.

"Я убежден, что страна, которая ведет борьбу с оппозицией, которая в этой борьбе прибегает к непредусмотренным методам и репрессиям, страна, которая находится под влиянием России, где проходят российские военные маневры - не может быть площадкой для решения такого вопроса, как борьба за мир и преодоление конфликта. Это может быть только нейтральная страна", - заявил глава украинской делегации в трехсторонней Контактной группе Леонид Кравчук.

Кроме того, Киев активно настаивает на том, чтобы привлечь к переговорам США. Хотя Москва, Берлин и Париж неоднократно высказывались против. Потому как это вряд ли поможет остановить гражданскую войну на Украине. Сам Владимир Зеленский, кстати, обещал сделать это за год. Но прошло уже почти два, а Киев так и не приблизился к миру.

"Я убежден, что у нашей власти есть твердое намерение похоронить "нормандский формат", который сейчас фактически функционирует без Украины. И это произошло из-за того, что после встречи в Париже не было сделано ничего из того, что обещал Зеленский", - сказал украинский политолог Сергей Годный.

Хотя, подписывая итоговое коммюнике "нормандского саммита" в Париже, Зеленский фактически подтверждал, что Украина обязуется исполнять "Минские соглашения" согласно "формуле Штайнмайера". То есть сначала выборы в ЛДНР. Полная амнистия. И уже в самом конце возвращение контроля над границей. Но вместо исполнения договоренностей, которые привели бы к миру на юго-востоке, Владимир Зеленский выбирает путь экс-президента страны Петра Порошенко, заявляя следующее: "НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. Это станет настоящим сигналом для России".

"Это стремление Украины обсуждалось в контактах с должностными лицами США в течение нескольких лет. Мы, безусловно, поддерживаем Украину. Однако это решение остается за НАТО", - сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

А там пока, как, впрочем, и в Вашингтоне, ограничиваются лишь словами поддержки и обещаниями помочь. Причем это касается не только Донбасса, но и, например, коронавируса, ситуация с которым на Украине остается плачевной. Накануне Зеленский заявил, что компания Pfizer поставит в страну 10 миллионов доз своей вакцины. Однако этим словам президента мало кто верит, видя ситуацию с индийским препаратом Covishield, которого катастрофически не хватает. Из-за этого даже пришлось увеличить временной промежуток между первым и вторым уколами.

"Ну, врачи смеются. Почему 90 дней, а не 102? Я могу ответить. 90 дней потому, что нет обещанной второй части Covishield. Более того, где-то на 2 апреля количество вакцинированных в 40-миллионной Украине, количество полностью вакцинированных двумя уколами, было два человека", - рассказал украинский эксперт Дмитрий Спивак.

И в этом вся суть власти Зеленского, который знает толк в пиаре, но не выполняет того, что обещал. Это касается и украинцев, которые за него голосовали. И лидеров "нормандской четверки", которые теперь предпочитают обсуждать Донбасс без Зеленского, даже не информируя его об итогах этих переговоров.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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