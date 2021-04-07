Строительство трассы "Таврида" в Крыму идет с опережением графика

Работы завершат до ноября 2023 года

В Крыму назвали сроки завершения строительства трассы "Таврида". Сейчас работы ведут с опережением сроков на последнем участке магистрали, который идёт к побережью. Этот этап - один из самых сложных и технологичных.

На заключительном участке трассы Таврида работы идут с опережением графика. На сложные погодные условия здесь не обращают внимания – к концу года две новые полосы должны быть построены.

"Планируется переключение по правой полосе, далее мы переключаем движение на правую сторону по ходу направления в сторону Севастополя и левую сторону разбираем и дальше переустраиваем в соответствии с проектом", - заявил заместитель начальника строительного управления АО ВАД по Севастополю Александр Куминов.

Контракт заключили в конце прошлого года. В проекте не только строительство нового полотна, но и реконструкция уже имеющегося двухполосного участка. Этот этап Тавриды – один из самых технологичных. На восьми километрах - три транспортные развязки, четыре путепровода и мост.

Это блоки из пенополистирола, из них сейчас возводят легкую насыпь (см. видео репортажа). Такую технологию применяют на зыбучих или подвижных грунтах, как, например, здесь, в долине реки Черная. Кроме того, сооружение возводится быстро, не требует дополнительного укрепления основания и легко выдерживает нагрузку от путепровода и движения транспорта.

Блоки скрепляются арматурой, геосинтетика равномерно распределяет давление, песок предохраняет от внешнего воздействия. Быстро и надежно. Это первое подобное сооружение на полуострове. Впрочем, сложный грунт, требует разных подходов.

Полости в карстовых породах не только бетонируют. Для путепроводов устанавливают 30-метровые сваи. Участок пройдет от Инкермана до виноградников Балаклавской долины. Закончить планируют к ноябрю 2023 года. По сути это дорога от главной транспортной артерии полуострова – федеральной трассы Таврида - к морю. И таких дорог в ближайшем будущем станет больше. К побережью можно будет проехать через Белогорск и Бахчисарай. Также появится отдельная магистраль в объезд Симферополя. Транзит станет комфортным, а курорты еще доступнее.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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