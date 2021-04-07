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Православные христиане отмечают Благовещение

11:53
  • среда
  • 07 апреля 2021

Патриарх Кирилл провел торжественную литургию в Храме Христа Спасителя

Православные верующие отмечают один из главных христианских праздников - Благовещение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл торжественную литургию в Храме Христа Спасителя, передает "ТВ Центр".

Традиция отмечать Благовещение зародилась, по разным данным, ещё в III или IV веке. В основу положена библейская история о том, как архангел Гавриил принёс деве Марии весть о рождении cына.

После литургии патриарх, по традиции, выпустил на волю голубей. Это символизирует стремление человеческой души к освобождению от греха и соединению с богом.

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